В окупованому Криму продовжують заявляти про наміри поставляти газ українському Генічеську
Так званий «глава» уряду анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявляє, що обсяги поставок газу українському місту Генічеськ не перевищать півмільйона кубометрів.
Про це повідомляє російське інформагентство РІА «Новости».
"Крим не постраждає, там обсяги можуть бути невеликі — до півмільйона кубометрів", — сказав Аксьонов.
При цьому він зазначив, що поставки минулого року Україна досі не оплатила, борг становить 18 млн рублів.
Читайте такожУ Генічеську заявили, що отримують з Криму не російський, а український газ
Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в прес-службі Кремля заявили, що президент РФ Володимир Путін у ході зустрічі з Аксьоновим розпорядився подати газ до українського Генічеська з окупованого Криму. За словами Аксьонова, надійшло звернення від жителів Генічеська про поставку газу до міста з Криму. «Там ситуація близька до гуманітарної катастрофи, повторюється торішня ситуація, коли теж люди у розпал зими залишилися без тепла, без газу», - цитує прес-служба Кремля «главу» Криму.
У свою чергу глава Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов спростував інформацію прес-служби Кремля про подачу до Генічеська газу з окупованого Криму. За його словами, потреби в додаткових поставках газу місту немає.