В окупованому Криму продовжують заявляти про наміри поставляти газ українському Генічеську

Про це повідомляє російське інформагентство РІА «Новости».

"Крим не постраждає, там обсяги можуть бути невеликі — до півмільйона кубометрів", — сказав Аксьонов.

При цьому він зазначив, що поставки минулого року Україна досі не оплатила, борг становить 18 млн рублів.

Читайте такожУ Генічеську заявили, що отримують з Криму не російський, а український газ

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в прес-службі Кремля заявили, що президент РФ Володимир Путін у ході зустрічі з Аксьоновим розпорядився подати газ до українського Генічеська з окупованого Криму. За словами Аксьонова, надійшло звернення від жителів Генічеська про поставку газу до міста з Криму. «Там ситуація близька до гуманітарної катастрофи, повторюється торішня ситуація, коли теж люди у розпал зими залишилися без тепла, без газу», - цитує прес-служба Кремля «главу» Криму.

У свою чергу глава Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов спростував інформацію прес-служби Кремля про подачу до Генічеська газу з окупованого Криму. За його словами, потреби в додаткових поставках газу місту немає.