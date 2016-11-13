В "Укртрансгазі" заперечили поставки газу до України з окупованого Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський.

«Україна не отримує газ з тимчасово окупованої території Криму, в «Укртрансгазі» такої інформації немає», - написав він.

Білявський додав, що добове споживання газу Генічеськом складає 31,2 тис.куб.м, а місцевий видобуток на Арабатській стрілці продукує 33,6 тис. кубометрів блакитного палива. «Газу вистачає», - зауважив він і наголосив: «Тому висловлювання окупантів лише самопіар та інформоперація».

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в прес-службі Кремля заявили, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з так званим «главою» уряду анексованого Криму Сергієм Аксьоновим розпорядився подати газ до українського Генічеська з окупованого Криму. За словами Аксьонова, надійшло звернення від жителів Генічеська про поставку газу до міста з Криму. «Там ситуація близька до гуманітарної катастрофи, повторюється торішня ситуація, коли теж люди у розпал зими залишилися без тепла, без газу», - цитує прес-служба Кремля «главу» Криму.

У свою чергу глава Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов спростував інформацію прес-служби Кремля про подачу до Генічеська газу з окупованого Криму. За його словами, потреби в додаткових поставках газу місту немає.

Сьогодні, 13 листопада, Аксьонов заявив, що обсяги поставок газу Генічеську не перевищать півмільйона кубометрів. При цьому він зазначив, що Україна досі не оплатила поставки минулого року, борг становить 18 млн рублів.