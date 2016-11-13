Через сильні снігопади без світла залишилось 90% Тернопільщини

Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору» у Facebook.

«На даний час найбільша проблема - 90% області залишилася без світла», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що снігові перемети на дорогах сягають 40 сантиметрів.

«Дорожники на зв’язку з губернатором - оперативний штаб з надзвичайних ситуацій працює», - додали в «Укравтодорі».

У відомстві поінформували, що на дорогах працює 120 одиниць техніки - це 99% від існуючої техніки Тернопільського облавтодору.

«Залучили також додаткову техніку від приватних організацій. Основні маршрути під контролем. Проте сніг та вітер не вщухає. За годину після очищення дороги знову засипає», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з погіршенням погодних умов ще зранку було заборонено рух вантажного транспорту на автомобільних дорогах державного значення у межах Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей.