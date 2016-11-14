Ціна на нафту впаде до $35 у разі зриву переговорів ОПЕК – експерт

Ціни на нафту можуть впасти до $35 за барель, якщо країнам не вдасться домовитися про рівні заморозки видобутку нафти, вважає голова ради директорів PIRA Energy Group Гері Росс, який передбачив падіння цін на нафту раніше.

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На його думку, у випадку, якщо країнам вдасться досягти угоди, вартість нафти може зрости до $60, що на 30% вище за нинішню вартість, повідомляє RNS.

«ОПЕК повинен досягти угоди, щоб знову повернутися на ринок. На наш погляд, вони скоротять видобуток, і коли дійде до справи, 30 листопада всі досягнуть угоди», — сказав він.

У кінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте щодо конкретних лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає.