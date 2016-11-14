"Нафтогаз": газ із окупованого Криму до Генічеська не надходить, заяви про зворотне - неправдиві

Місто Генічеськ (Херсонська обл.) із початку окупації Росією Автономної Республіки Крим забезпечується виключно газом із родовища Стрілкове, розташованого в Херсонській області біля Арабатської стрілки.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні НАК "Нафтогаз України" на його сторінці в Facebook.

«Добових обсягів видобутку на родовищі Стрілкове більш ніж достатньо для покриття поточних потреб Генічеська. Газ із окупованої території АР Крим зараз не надходить. Заяви про зворотне – неправдиві», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в прес-службі Кремля заявили, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з так званим «головою» уряду анексованого Криму Сергієм Аксьоновим розпорядився подати газ в український Генічеськ із окупованого Криму. За словами Аксьонова, надійшло звернення від жителів Генічеська про постачання газу до міста з Криму.

У свою чергу голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов спростував інформацію прес-служби Кремля про подачу в Генічеськ газу з окупованого Криму. За його словами, потреби в додаткових поставках газу місту немає.

Пізніше в «Укртрансгазі» запевнили, що Генічеськ забезпечений газом місцевого видобутку, а Україна газ із тимчасово окупованої території Криму не отримує.