"Енергоатом" планує у 2017 році почати експорт електроенергії в Білорусь

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" розраховує в 2017 році почати експорт електроенергії в Білорусь.

Про це повідомив глава компанії Юрій Недашковський під час зустрічі з журналістами.

"Ми серйозно готуємося до експорту, коли буде надлишок потужностей. Поки підписано рамковий договір, він завізований з білоруської сторони і завізований з нашого боку. Я поставив підпис, але також там повинні бути підписи представників "Укренерго" (держкомпанія - оператор об'єднаної енергосистеми – УНІАН) і "Енергоринку" (держкомпанія - оптовий покупець електроенергії – УНІАН)... є коло інших учасників", - сказав Недашковський.

Також, за його словами, для початку експорту необхідно, щоб Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила ціну електроенергії, яка відпускається на експорт, прибравши з її структури дотаційні сертифікати (сума для покриття тарифів населенню).

Нагадаємо, Україна не експортувала електроенергію в Білорусь з 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, 2015 року Україна скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в усіх напрямках в 3,2 рази порівняно з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів.

За 10 місяців 2016 року Україна скоротила експорт електроенергії (у грошовому вираженні) у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 2,4% - до 123,3 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.