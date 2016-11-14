Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на ТЕС збільшилися на 13%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 6 по 13 листопада поточного року збільшилися на 13,4% – до 865 тисяч тонн.

Про це йдеться в повідомленні оператора Об'єднаної енергетичної системи України держкомпанії "Укренерго".

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Також повідомляється, що запаси вугілля газової марки збільшилися на 0,3% – до 951 тисячі тонн з 948 тисяч тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень виросли на 6,1% – до 1,816 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням, запаси резервного виду палива, мазуту, зросли на 5,4% – до 35,1 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.