Порошенко закликав Євросоюз подумати про наслідки допуску "Газпрому" до газопроводу OPAL

Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз ще раз обговорити політичні та економічні наслідки рішення Європейської комісії, яке дозволить російському газовому монополісту «Газпрому» використовувати додаткові можливості німецького газопроводу OPAL для доставки газу до Європи в обхід України.

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Про це глава Української держави сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном.

«Ми завжди цінували позицію Швеції щодо проектів OPAL і Nord Stream. Ми обговоримо їх сьогодні. Це політично мотивовані проекти, які не мають економічного сенсу. І відкрита дискусія щодо них була б дуже ефективна для нас , - сказав Порошенко.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL - це сухопутне продовження газопроводу «Північний потік», що доставляє газ з Росії до країн Євросоюзу, минаючи транзитні країни. На сьогодні газопровід є найбільшим в Німеччині інфраструктурним енергетичним проектом, він експлуатується з 2011 року.

На даний час Німеччина і Росія намагаються вивести газопровід OPAL з-під дій Третього енергопакету, згідно з яким 50% газопроводу має належати третім сторонам. Росія принципово не погоджувалася і не погоджується з цією вимогою. У зв'язку з цим можливості газопроводу використовуються лише наполовину.

Однак у жовтні ЄК виставила потужності, які не використовуються, на відкритий аукціон, участь в якому може взяти і «Газпром». У разі перемоги російської компанії в резерві залишаться лише 10-20% потужностей газопроводу. Обсяг транзиту палива в обхід України в цьому випадку зросте.

За підрахунками держхолдингу «Нафтогаз України», в разі надання "Газпрому" додаткового доступу до 30% потужностей OPAL, транзит газу через Україну скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік, а транзитна виручка України - на 290-320 млн дол. США за старим тарифом. Якщо "Газпром" отримає доступ до додаткових 40% потужностей OPAL, транзитні втрати України становитимуть 13,5-14,5 млрд кубометрів палива на рік, а транзитні доходи скоротяться на 395-425 млн дол.

Водночас в Єврокомісії наполягають, що в разі надання «Газпрому» додаткових можливостей транзиту через OPAL, «український» транзит не зменшиться. Більше того, віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович сказав, що продовження транспортування газу через Україну залишається стратегічним пріоритетом для ЄС.