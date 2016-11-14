Голова "Енергоатому" призначив гендиректора Запорізької АЕС

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський призначив на посаду генерального директора Запорізької атомної електростанції заступника гендиректора Рівненської АЕС Олександра Остаповца.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на наказ президента "Енергоатому" від 14 листопада 2016 року.

"Генеральним директором Запорізької АЕС призначений учасник програми перспективного президентського резерву, заступник генерального директора Рівненської АЕС Олександр Остаповець. Відповідний наказ, погоджений Міністерством енергетики та вугільної промисловості, президент "Енергоатому" Юрій Недашковський підписав 14 листопада 2016 року", - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомляють, що в березні 2008 року Остаповець був призначений на посаду заступника начальника реакторного цеху №2 по експлуатації, а в 2009 році - начальником зміни третього і четвертого енергоблоків.

Крім того, Остаповець має досвід роботи з персоналом. З 2009 по 2013 роки він займався підготовкою оперативного персоналу в навчально-тренувальному центрі РАЕС. В жовтні 2013 року очолив відділ кадрів, а в червні 2015 року став заступником генерального директора Рівненської АЕС з персоналу.

У 2015 році він пройшов відбір і розроблений з кращим світовим практикам з урахуванням українських реалій курс навчання в групі перспективного кадрового резерву на посаду президента НАЕК "Енергоатом".

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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора ЗАЕС був призначений віце-президент "Енергоатому" Володимир Пишний.

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2% до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.