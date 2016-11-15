Ціни на нафту відновили зростання - Brent подорожчала до $45

Світові ціни на "чорне золото" підвищуються вранці у вівторок в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах, повідомляє Росбалт.

"Січневі ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent піднялися на Лондонській біржі ICE Futures на 0,76% до 45,19 долара за барель. Грудневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,87% до 44,19 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Як нагадує старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, "напередодні котирування нафти протягом дня оновили локальний мінімум, знизившись з 45,6 до 44,2 долара за барель марки Brent - мінімального значення з 11 серпня".

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"Проте до кінця дня "ведмеді" почали фіксувати прибуток після тривалого падіння цін на "чорне золото", і в результаті нафту закінчила торги понеділка біля позначки 45,4 долара", - йдеться в огляді експерта.

За його словами, у вівторок на азіатській сесії "зростання продовжилося, в результаті чого ціни прийшли в діапазон 45,8-45,9 долара".

"Одна з причин відскоку нафти, торгується за долари, - пауза в тривав кілька днів зростанні самого долара. Сьогодні глибоким ввечері вийде звіт Американського нафтового інституту (API за запасами нафти. Тиждень тому статистика показала зростання запасів у США на 4,4 мільйона барелів", - вказує Иосуб.