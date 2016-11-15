ВР звернулася до ЄС щодо ризиків будівництва газопроводів в обхід України

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 264 народних депутатів із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначила у своєму виступі голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко, постанова ухвалюється з урахуванням правок, що були роздані депутатам для ознайомлення. Але озвучено їх не було.

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У зверненні парламенту наголошується, що, незважаючи на воєнну агресію з боку РФ, Україна залишається надійним партнером у питанні транспортування природного газу до Європейського Союзу.

Серед іншого парламент підтверджує готовність до подальшого реформування енергетичної сфери та скоординованих дій із забезпечення більшої узгодженості енергетичної політики між Україною та державами-членами ЄС.

Разом з тим ВР висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з намірами щодо будівництва транзитних газопроводів в обхід України та вважає, що реалізація проектів з будівництва транзитних газопроводів в обхід України, а також надання додаткових можливостей ВАТ "Газпром" для збільшення об’ємів перекачки газу через існуючі газопроводи, зокрема, суперечить стратегії енергетичної безпеки ЄС, яка полягає у диверсифікації джерел та маршрутів енергопостачання; загрожує енергетичній безпеці країн Центральної та Східної Європи, які залежать від поставок газу з одного джерела; позбавляє ЄС реальної конкуренції та перешкоджатиме створенню ефективного енергетичного союзу в Європі.

Крім того, як вважає парламент, це ставить під загрозу подальше використання газотранспортної системи України для постачання газу в Європу та існування маршруту Ямал - Європа через Польщу. ВР також вважає це спрямованим на знищення можливості створення ліквідного і взаємопов’язаного газового ринку в Енергетичному співтоваристві і об’єднання газових ринків Центральної, Східної та Південної Європи з ринком Енергетичного Співтовариства.

Український парламент підкреслює, що це також не відповідає меті та принципам Енергетичного співтовариства, вимогам Третього енергетичного пакету в частині відокремлення функцій з транспортування і постачання природного газу та забезпечення можливості для надання доступу третім сторонам.

ВР наголошує, що будівництво газопроводів в обхід України є політично вмотивованим. "Його єдиною метою є просування геополітичних цілей Російської Федерації щодо ослаблення України і дестабілізації всього регіону", - йдеться у зверненні.

Так, Верховна Рада закликає Європейський парламент, Європейську комісію, національні парламенти та держави - члени ЄС підтримати Україну на шляху впровадження енергетичних реформ відповідно до міжнародних зобов'язань, гармонізації законодавства України з ЄС та інтеграції енергетичних ринків України до ринку Європейського енергетичного співтовариства.

Також український парламент закликає долучитися до спільної модернізації та експлуатації газотранспортної системи України з метою максимального її завантаження та спільного забезпечення, безперебійного та надійного транспортування і постачання природного газу до держав-членів Європейського Союзу територією України; дотримуватися принципу солідарності та не допустити реалізації політично мотивованих проектів з будівництва газопроводів в обхід України, що суперечить Енергетичній стратегії ЄС щодо диверсифікації джерел постачання, а також ставить під загрозу енергетичну безпеку ЄС та України.

Крім того, ВР закликала сприяти виконанню положень міжнародних угод та внутрішньоєвропейських стратегічних документів в частині посилення енергетичної безпеки та покращення співробітництва в енергетичній сфері між ЄС та Україною.