Тариф на електроенергію для теплової генерації зріс на 125% через формулу "Роттердам плюс" - експерт

В Україні середня ціна реалізації електроенергії на оптовий ринок з боку компаній-операторів теплоелектростанцій з весни 2015 року по 1-10 листопада 2016 року зросла на 125% - до 1,8 гривні за кВт-год, що є прямим наслідком використання формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам плюс".

Про це, посилаючись на дані держпідприємства "Енергоринок", повідомив експерт з питань енергетики, колишній член Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Андрій Герус.

"Тариф ТЕС за 10 днів листопада знову зріс. Тепер 1,8 грн... плюс 125% до весни 2015 року", - зазначив він.

За інформацією експерта, така ціна на електроенергію покриває вартість вугілля на рівні 2500 гривень за тонну, тоді як державні шахти реалізують вугільну продукцію по 1330 гривень за тонну.

"Ці тарифи є прямим наслідком застосування формули "Роттердам плюс", яка раніше була введена НКРЕКП", - зазначив експерт.

Герус повідомив, що генеруючі компанії, наприклад, ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову, імпортували вугілля лише антрацитної групи, в той час як вугілля газової групи повністю видобувається на українських шахтах. Таким чином, ціни імпорту вугілля не повинні докорінно впливати на тариф на електроенергію, зазначив експерт.

"Такого рентабельного бізнесу у Ахметова не було ніколи за попередньої влади", - додав Герус.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року НКРЭКУ затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка"). На думку НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

У червні-липні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення детально розібратися з використанням формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля. У відповідь на це доручення міністр енергетики Ігор Насалик заявляв, що Міненерговугілля закладає в основу ціни вугілля для вітчизняних споживачів середню вартість палива на біржі в Польщі, а не в голландському Роттердамі, як пропонувалося раніше.

На початку листопада Насалик сказав, що ДТЕК закупив 79 тисяч тонн антрациту з ПАР за ціною 84 доларів за тонну.