Ціна нафтового кошика ОПЕК опустилася нижче $41 за барель

Ціна нафтового кошика ОПЕК у понеділок, 14 листопада, знизилася на 0,6 долара, або на 1,44%, до 40,94 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 41,54 долара за барель, повідомляє Росбалт з посиланням на матеріали на сайті картелю.

Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтовий кошик - це умовна суміш, складена з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країнами картелю. Історичним максимумом для "кошика" картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, зафіксована 3 липня 2008 рік.

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Нафтовий кошик ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.

Вранці у вівторок світові ціни на "чорне золото" підвищувалися в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах. Так, січневі ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent піднялися на Лондонській біржі ICE Futures на 0,76% до 45,19 долара за барель. Грудневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,87% до 44,19 долара за барель.