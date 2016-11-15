"Газпром" знову порушує контрактні зобов'язання з транзиту газу – "Укртрансгаз"

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" постачає газ для транзиту в ЄС з недотриманням контрактного тиску на кордоні з Україною, повідомив прес-секретар державної компанії - оператора газотранспортної системи України "Укртрансгаз" Максим Белявський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Північним сусідам: перед тим, як безпідставно звинувачувати, треба для початку підвищити тиск на своїй же прикордонній станції до контрактного. Сьогодні газовимірювальна станція Суджа (РФ): тиск 57,7 атм. при нормі 60 атм", - написав він.

Він зазначив, що незважаючи на порушення російською стороною, Україна виконує свої транзитні зобов'язання. "Увійшло в Україну – 277 мільйонів кубометрів, вийшло в Європу – 277,2 мільйона кубометрів", – повідомив Белявський.

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про ризики транзиту газу в Європу через Україну.

Він звернув увагу, що у зв'язку з прогнозованою синоптиками холодною зимою можуть зрости ризики несанкціонованого відбору українською стороною частини російського газу, що поставляється в Європу у відповідності з діючими контрактами.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.

За даними прес-служби "Укртрансгазу", транзит природного газу через українську газотранспортну систему за січень-жовтень 2016 року зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 65,3 мільярда кубометрів.