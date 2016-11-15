ОПЕК проведе нову зустріч країн-нафтовиробників

Зустріч країн-членів ОПЕК запланована на середину грудня в Каїрі, заявив сьогодні представник міністерства нафти Єгипту Хамді Абдель Азіз.

"ОПЕК проведе зустріч країн-виробників нафти в Каїрі в середині наступного місяця", - повідомив представник відомства.

У свою чергу, представник міністерства нафти Іраку Асем Джихад зазначив, що голова відомства має намір взяти участь у цій зустрічі ОПЕК. За його даними, вона запланована на 11 - 12 грудня.

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30 листопада у Відні в рамках офіційної зустрічі ОПЕК повинні бути прийняте остаточне рішення щодо заходів нормалізації ринку нафти. Країни-експортери, що входять і не входять в картель, раніше обговорили варіанти реалізації алжирського угоди, однак єдиної думки за підсумками зустрічі не виробили. Єдиним рішенням стало намір знову зустрітися у Відні перед запланованим самітом організації.

Вранці у вівторок світові ціни на "чорне золото" підвищувалися в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах. Так, січневі ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent піднялися на Лондонській біржі ICE Futures на 0,76% до 45,19 долара за барель. Грудневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,87% до 44,19 долара за барель.