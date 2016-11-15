Антимонопольний комітет запропонував повернутися до індикативних цін на нафтопродукти

Антимонопольний комітет України запропонував відновити практику розрахунку індикативних цін на роздрібному ринку нафтопродуктів (АЗС), яка дозволить визначати індикатори вартості палива на ринку.

Читайте такожАнтимонопольний комітет оштрафував нафтотрейдерів на 200 мільйонів за цінову змову

Про це повідомила прес-служба комітету з посиланням на слова державного уповноваженого Валерія Полюховича.

«Комітет запропонував Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Державної фіскальної службі відновити практику розрахунку індикативних цін на нафтопродукти», - йдеться в повідомленні.

Як повідомив УНІАН експерт по ринку нафти і нафтопродуктів, керівник Науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін, раніше була припинена робота експертно-аналітичної групи при Міненерговугілля, яка вела розрахунок цих індикативних цін.

«Цю роботу необхідно відновити, причому потрібно розробити і затвердити прозору і єдину методику розрахунку індикативних цін на паливо. Ці ціни в першу чергу повинні бути опубліковані для споживача. Їх завдання – відповісти на питання: наскільки обгрунтовані реальні роздрібні ціни на паливо», - сказав Сапегін, зазначивши, що держоргани не повинні примушувати паливні компанії дотримуватися цих цінових індикаторів.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Міненерговугілля публікувало індикативні ціни на паливо. За даними міністерства, тоді індикативна ціна на бензин А-92 становила 18,92 грн/л, бензин А-95 – 19,67 грн/л, дизпаливо – 16,02 грн/л.