Ціни на нафту продовжують ралі після різкого стрибка в 5% напередодні

Нафта дорожчала у вівторок, оскільки члени ОПЕК готуються відновити спроби домовитися про конкретні кроки, щоб досягти угоди про обмеження видобутку в умовах тривалого перенасичення світових ринків, повідомляє Рейтер.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на американську марку WTI зросли на 0,44 відсотка до $46,01 за барель.

Ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $47,21 за барель, що на 0,55 відсотка вище за попереднє закриття.

Обидва контракти знижувалися після початку торгів в Азії на тлі даних Американського інституту нафти (API), що вказали на зростання запасів нафти в США минулого тижня.

Члени ОПЕК прийшли до згоди про обмеження видобутку у вересні, але за два тижні до зустрічі 30 листопада між ними і нафтодобувачами поза організацією все ще залишаються розбіжності щодо ключових деталей.

Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив, що запаси нафти в США зросли сильніше, ніж очікувалося.

За даними API, запаси нафти збільшилися на 3,6 мільйона барелів до 488,8 мільйона за тиждень, що завершився 11 листопада, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 1,5 мільйона барелів.

Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікує офіційні показники в середу.