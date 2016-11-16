Кабмін схвалив зменшення страхового запасу газу для компаній-постачальників у 5 разів

Кабінет міністрів України затвердив розмір страхового запасу природного газу, який повинні мати компанії-постачальники на випадок кризової ситуації, на рівні 10% від обсягу запланованих на наступний місяць поставок. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну.

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«Проект постанови Кабміну про затвердження розміру страхового запасу газу був розроблений міністерством... Для уникнення кризової ситуації постачальники природного газу повинні створювати страховий запас газу в розмірі 10% від запланованих місячних обсягів постачання газу споживачам на наступний місяць», - сказав, представляючи це рішення, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун.

За словами радника президента громадської організації «Союз учасників лібералізації газового ринку» Олега Бакуліна, прийняття такої норми завершить законодавчий процес і остаточно встановить норму страхового запасу газу на випадок кризових ситуацій в розмірі 10%.

«Хоча було відомо, що з 1 листопада страховий запас не повинен перевищувати 10%, «Укртрансгаз» при прийнятті номінації від замовників послуг з транспортування газу вимагав саме 50%. Крім того, замовники були змушені тримати 50% страхзапасу до 12 листопада, для того, щоб закрити можливі небаланси за жовтень», - сказав Бакулін.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Верховна Рада прийняла закон, що передбачає зниження страхового запасу газу, який постачальники газу мають закачати в сховища до початку поставок споживачам, з 50% до 10% від обсягу майбутньої поставки.

За словами депутата Андрія Лопушанського, який представляв цей законопроект в парламенті, висока норма страхового запасу газу призводила до додаткових витрат компаній і збільшувала вартість самої поставки.