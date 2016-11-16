ProZorro підтвердила результати тендерів щодо модернізації ГТС на більш ніж 4 мільярди

Оголошення про рішення філій «Укратрансгазу» укласти договори з реконструції компресорних станцій «Задніпровська» на суму 1,31 млрд грн, «Ананьїв» – 1,37 млрд грн і «Південнобузька» – 1,32 млрд грн розміщено на сайті системи.

Загальна сума підрядів на модернізацію трьох компресорних станцій «Укртрансгазу» – понад 4 млрд грн. Термін виконання робіт – 20 місяців.

Як повідомлялося, 8 і 10 листопада 2016 р. Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання перемогло у відкритих торгах, проведених за допомогою ProZorro, на реконструкцію компресорних станцій «Укртрансгазу» – «Задніпровська», «Ананьїв» і «Південнобузька». Значну частину робіт (виробництво всіх 9 турбін) буде виконано на ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбінобудівництва «Зоря»-«Машпроект», що входить в концерн «Укроборонпром».

Раніше експерти відзначали, що компанія «Укртрансгаз» приступила до нового етапу модернізації української газотранспортної системи. За словами співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, у 2015 році контракт з німецькою компанією FerrostaalIndustrieanlagenGmbH на модернізацію компресорної станції «Бар» становив 1,817 млрд грн. «Тоді закупівля була здійснена без використання системи «Prozorro». Завдяки системі електронних торгів вдалося провести максимально прозорий конкурс і залучити національного виробника, який запропонував найкращу ціну. В наслідок цього, Україна заощадила півмільярда гривень», – повідомив експерт.

Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресорних і газовимірювальних станцій. ГТС України є другою в Європі і однією з найбільших у світі.

Система складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд куб. м в рік, на кордоні України з Польщею, Румунією, Республікою Білорусь, Молдовою — 178,5 млрд куб. м в рік, у тому числі з країнами ЄС — 142,5 млрд куб. м в рік.