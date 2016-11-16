Уряд затвердив статут нового оператора української ГТС

Кабінет міністрів України затвердив статут нового оператора газотранспортної системи України компанії «Магістральні газопроводи України», що дозволить запустити реальну господарську діяльність підприємства. Відповідне рішення було ухвалено на черговому засіданні уряду.

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«Цим рішенням ми завершуємо створення незалежного оператора газотранспортної системи. Затвердження статуту дасть можливість для реального функціонування компанії. Хочу також нагадати, що це наші зобов'язання в рамках енергетичного пакета (Третій енергетичний пакет – УНІАН), учасником якого є Україна», - сказав віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

Також він додав, що це рішення дозволить ліквідувати монополію нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» і дасть можливість для розвитку газового ринку.

Заступник міністра енергетики Анатолій Корзун зазначив, що Міненерговугілля вже направило подання до Нацкомісії з фондового ринку та цінних паперів на випуск акцій компанії «Магістральні газопроводи України», а також на реєстрацію випуску акцій та укладення з Центральним депозитарієм договору про обслуговування емісії цих цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу «Нафтогазу» з метою виконання вимог Третього енергетичного пакета Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування та постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж - у 2015 році - Кабмін ініціював передачу «Нафтогазу» з управління Міненерговугілля в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Навесні цього року було завершено формування наглядової ради холдингу.

9 листопада Кабмін ухвалив рішення про створення нової компанії-оператора газотранспортної системи - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України», 100% акцій якої належать державі.

15 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій оператора газотранспортної системи «Магістральні газопроводи України».