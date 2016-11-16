Подолання корупції в енергетичній сфері дозволить знизити тарифи на 30% – нардеп

До 30% тарифів на житлово-комунальні послуги йдуть на покриття корупційної складової.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив народний депутат від УКРОПу Віталій Купрій.

Читайте такожЖителям Києва та Одещини розіслали "помилкові" платіжки зі значно завищеними тарифами

За словами нардепа, масові зловживання на мільярди гривень сьогодні є у більшості державних енергетичних підприємств, зокрема "Укртрансгазі", "Укргазвидобуванні" та "Укренерго". "Щонайменше 20-30% у тарифах – це корупційна складова, – заявив Віталій Купрій. – Якщо її усунути, якщо ніхто не крастиме, то приблизно на третину тарифи можна знизити".

Більш того, за умови створення конкурентного середовища замість монополії, яка нині існує, тарифи можна було б знизити вдвічі, додав представник УКРОПу. Він також наголосив, що масових акцій протесту в Києві та регіонах можна було б уникнути, якби влада дослухалася до думки громадян.

"На жаль, жодна гілка влади не прислухається до громадської думки, поки щось не відбудеться", – сказав Віталій Купрій.