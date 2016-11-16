Саудівська Аравія застерегла Трампа від заборони імпорту нафти в США

Введення заборони на імпорт будь-якої продукції, в тому числі, нафти не є здоровим кроком, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха.

"Республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США, які відбулися 8 листопада. Інавгурація обраного президента запланована на 20 січня. Під час передвиборної кампанії він обіцяв забезпечити повну енергетичну незалежність Америки від наших недругів і нафтових картелів", - йдеться в повідомленні.

Аль-Фаліх висловив надію на те, що свіжообраний президент США перегляне свої плани після вступу на посаду. Міністр вважає, що частина риторики Трампа була заснована на дуже загальному погляді на проблему, і треба дати йому можливість ознайомитися з усіма її аспектами.

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"Зараз США імпортують мільйони барелів нафти, і "в глибині душі обраний президент Трамп побачить користь, і я думаю, що нафтової промисловості також будуть давати йому поради про те, що блокування торгівлі будь-яким товаром не є здоровим", - вважає аль-Фалих.

При цьому США, імпортуючи нафту, також "отримали величезну вигоду від можливості вільно продавати "істотну кількість" експортних продуктів, додав він, і вільна торгівля також підтримала процвітаючу переробну галузь і "сланцеву революцію", яка створює "велику кількість робочих місць і економічну віддачу".

"США як і раніше є дуже важливою частиною світової промисловості, яка взаємопов'язана і має справу з таким однорідним товаром, як нафта. Таким чином, вирівнювання за допомогою вільної торгівлі є здоровою для нафти", - зазначив міністр.