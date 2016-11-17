У Техасі виявлено найбільше родовище нафти

Про це повідомляє РБК з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

За оцінками служби, там знаходиться в середньому 20 мільярдів барелів нафти, 16 трильйонів кубометрів природного газу і 1,6 мільярди барелів газового конденсату.

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Відзначається, що запаси цього басейну в три рази більші за ті, що були виявлені в 2013 році на формації Bakken-Three Forks. Це робить родовище найбільшим за всю історію США.

«Той факт, що це найбільше родовище нафти, яке ми коли-небудь бачили, показує, що навіть у тих районах, які виробили мільярди барелів нафти, є ще потенціал для знаходження ще кількох мільярдів», — повідомив координатор програми енергетичних ресурсів USGS Уолтер Гидрош.