Нафта дешевшає на даних про зростання її запасів у США

Світові ціни на нафту в четвер знижуються, продовжуючи негативну динаміку попередньої торгової сесії, викликану даними міністерства енергетики США про зростання запасів "чорного золота" в країні за минулий тиждень, повідомляє Росбалт.

"Січневі ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent опустилися на Лондонській біржі ICE Futures на 0,36% до 46,46 долара за барель. Грудневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) просіли на 0,33% до 45,42 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними міненерго США, опублікованими в середу, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 11 листопада, зросли на 5,3 мільйона барелів - до 490,3 мільйона. Аналітики очікували значно меншого збільшення показника - на 1,48 мільйона барелів.

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"Після відкриття торгів на 47,5 долара за барель марки Brent, ціна знижувалася до 46,9 долара, потім відскочила до 48,15 долара і закінчила середу трохи нижче відкриття, на позначці 47,1 долара. В кінці дня нафту опинилася під тиском з-за того, що статистика Міненерго США показала зростання запасів нафти на 5,274 мільйона барелів замість очікуваних ринком 1,480 мільйона барелів", - йдеться в огляді експерта.

Крім того, вказує він, днем раніше, Міжнародне енергетичне агентство опублікувало доповідь про перспективи світової енергетики.

"У ньому, зокрема, говориться, що світовий попит на нафту зросте, згідно з основним сценарієм розвитку, до 2040 році майже на 12% до 103,5 мільйона барелів на день, а основний внесок у його задоволення внесе ОПЕК, частка якої на ринку вперше з 1970 року наблизиться до 50% у 2040 році. Сьогодні котирування нафти продовжать корекцію", - припускає Иосуб.