Нацкомісія спростила правила підключення до електромереж

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, спростила правила підключення до електромереж установок потужністю від 160 до 5000 кВт, якими володіють багато підприємств, для покращення умов ведення бізнесу в Україні.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова комісії Дмитро Вовк.

«Міністерство юстиції зареєструвало постанову НКРЕКП, яка спростить підключення до електричних мереж потужністю до 5 МВт. Очікуємо істотного спрощення (для підприємств при підключенні до електромереж – УНІАН) за рахунок передбачуваності, обов'язковості та викорінення локального вимагання з боку окремих працівників обленерго», - написав Вовк.

Згідно з цією постановою, для компаній-замовників такого приєднання встановлюються чіткі критерії технічних умов, наприклад, з проектування електричних мереж на земельній ділянці замовника. Також у документі прописана формула розрахунку плати за приєднання, яка враховує потужність установки, вартість будівництва ліній електропередач, коефіцієнт надійності та інші показники.

«Після процедури юстирування цей документ вже не буде змінено. Для того, щоб він набув чинності, необхідно тільки дочекатися його публікації в офіційних джерелах», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня експерт у сфері енергетики від громадської організації «Офіс ефективного регулювання» Олексій Оржель заявив, що методика розрахунку вартості приєднання об'єктів бізнесу до локальних електромереж, оператором яких є обленерго, повинна бути прозорою і базуватися на формулі, яка буде складатися з двох частин: вартості приєднання 1 кВт потужності споживача і вартості одного метра відстані від об'єкта споживача до найближчої підстанції.

Також багато експертів заявляли про те, що нинішній підхід до визначення вартості приєднання не можна назвати повністю прозорим і прогнозованим, що створює корупційні ризики і можливість для обленерго одержувати неправомірну вигоду від компаній-замовників такого приєднання.