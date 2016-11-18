Ціни на нафту впали через сильний долар

Ціни на нафту впали в години ранніх торгів п'ятниці, оскільки зміцнення американської валюти знову погасило надії на домовленість ОПЕК щодо обмеження видобутку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на марку Brent знизилися на 29 центів до $46,20 за барель з попереднього закриття.

Ф'ючерси на нафту WTI знизилися на 43 центи до $44,99 за барель, повідомляє Рейтер.

Зміцнення долара США сприяє подорожчанню нафти для покупців з країн з іншими валютами.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх оптимістично висловився про можливе обмеження видобутку ОПЕК напередодні зустрічі основних країн-екпортерів нафти в п'ятницю.

Представники найбільших країн-експортерів нафти - Саудівської Аравії, Алжиру, Росії, Ірану, Кувейту, Лівії, Венесуели, Бахрейну, ОАЕ, Катару і Нігерії - зустрінуться в столиці Катару Досі для обговорення подробиць можливої угоди про обмеження видобутку.