Прем’єр про тендери на модернізацію ГТС: маю надію, що відбулися чесно та прозоро

Про це він заявив сьогодні під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо тендерів на реконструкцію 3-х компресорних станцій, в яких перемогло Сумське НПО.

«Є система ProZorro та є ті, хто бере участь як у закупівлях, так і у продажі. Я маю надію на те, що цей тендер пройшов чесно, прозоро і там немає жодних підстав для того, щоб він був скасований або переглянутий», – зазначив Гройсман.

За його словами, дуже важливо, щоб державні закупівлі проводилися у національного виробника. «Ми зараз розробляємо підходи, які дозволять нашим українським підприємствам брати участь повноцінно в усіх державних тендерах. Для нас дуже важливо, щоб кожна гривня українська була інвестована в нашу національну економіку», – зазначив прем’єр.

«Ми максимально будемо підтримувати українські підприємства щодо виробництва тієї чи іншої продукції – з високим рівнем локалізації, з доданою вартістю. Для того щоб українці мали роботу та, відповідно, зарплати», – наголосив Гройсман.

Як відомо, 8 і 10 листопада відбулися аукціони, проведені за допомогою ProZorro та спрямовані на реконструкцію компресорних станцій «Укртрансгазу» – «Задніпровська», «Ананьїв» і «Південнобузька». Загальна сума контрактів становить понад 4 млрд грн.

Перемогу у конкурсі здобуло Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання. Значну частину робіт (виробництво всіх 9 турбін) буде виконано на ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», що входить до концерну «Укроборонпром».

«Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (СНВО) забезпечує роботою понад 7 тисяч жителів Сумської області. На ДП «Зоря» – «Машпроект» (в структурі концерну Укроборонпром) працює 11,5 тисяч жителів Миколаївської області.

Раніше обидва підприємства відмовилися від співпраці з країною-агресором, куди постачалося більше 60% виробленої продукції.