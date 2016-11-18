У ВР попросили Гройсмана помирити керівників "Нафтогазу"

З відповідним зверненням до Володимира Гройсмана сьогодні під час години запитань до Уряду виступив народний депутат Андрій Вадатурський.

За словами Вадатурського, через постійні суперечки керівників компаній “Укртрансгаз” та “Нафтогаз” існує ризик зриву проведеного через систему “Prozorro” тендеру на модернізацію трьох компресорних станцій української газотранспортної системи.

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«Два тижні тому «Укртрансгаз» провів через “Prozorro” тендер на модернізацію трьох компресорних станцій української газотранспортної системи на суму 4,12 мільярдів гривень. Й 30% запланованих робіт за укладеним договором має виконати миколаївська «Зоря»-«Машпроект». Таким чином близько 20 тисяч працівників отримали роботу і впевненість, що зможуть прокормити свої сім’ї. Але існують певні особистісні суперечки та непорозуміння між керівництвом «Нафтогазу» та «Укртрансгазом». У зв’язку з чим існує небезпека, що це може негативно вплинути на реалізацію такого важливого проекту” – зазначив Вадатурський.

Народний депутат закликав Володимира Гройсмана не допустити того, щоб погані особисті стосунки керівників двох підприємств стали на заваді модернізації газотранспортної системи.

“Я звернувся до Гройсмана, попросив докласти всіх зусиль і не допустити того, щоб погані особисті стосунки керівників двох підприємств стали на заваді. Оскільки це призведе до втрати робочих місць, зашкодить національним інтересам та поставить під сумнів енергетичну незалежність країни”, - зазначив Вадатурський.

Як відомо, у листопаді відбулися аукціони, проведені за допомогою ProZorro та спрямовані на реконструкцію компресорних станцій Укртрансгазу – "Задніпровська", "Ананьїв" і "Південнобузька". Загальна сума контрактів становить понад 4 млрд грн.

Перемогу у конкурсі здобуло Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання. Близько 30% загальної вартості проекту модернізації трьох компресорних станцій припадає на газотурбинні двигуни миколаївського держпідприємства “Зоря” – “Машпроект”.