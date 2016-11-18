ОПЕК запропонувала Ірану "заморозити" нафтовидобуток

Країни-члени ОПЕК запропонували Ірану обмежити видобуток нафти рівнем 3,92 мільйона барелів на добу, повідомляють РИА Новости з посиланням на обізнані з пропозицією джерела.

"На зустрічі країни-члени ОПЕК запропонували Ірану обмежити видобуток нафти на рівні 3,92 мільйона барелів на добу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пропозицію було зроблено в ході зустрічі низки міністрів країн ОПЕК в кулуарах Форуму країн-експортерів газу (ФКЕГ). У ній взяли участь і представники Ірану, хоча сам міністр нафти Біджан Зангане не приїхав на форум. Іран ще не дав відповіді на цю пропозицію, додали джерела.

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Раніше виконавчий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Алі Кардор вже заявляв, що Іран досяг рівня видобутку нафти в 4 мільйони барелів на день - досанкционного рівня. Заступник міністра нафти з міжнародних питань і комерції Ірану Амір Замани Нийя повідомив, що Іран планує до 2020 року збільшити видобуток нафти до 5,7 мільйона барелів на добу.

За словами джерел, ОПЕК близька до укладання угоди щодо обмеження видобутку нафти. Більшість членів організації готові запропонувати Ірану значну гнучкість у виробничих обсягах.

В кінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК 30 листопада у Відні.