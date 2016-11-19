Обама відмовився від буріння в Арктиці на найближчі п'ять років

00:52, 19 листопада 2016
Енергетика
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Адміністрація Барака Обами заблокувала плани з буріння нових нафтових і газових свердловин на арктичному шельфі.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Згідно з опублікованим міністерством внутрішніх справ США документом, Вашингтон відмовився на найближчі п'ять років від планів здачі в оренду нафтогазоносних ділянок шельфу в Чукотському морі, морі Бофорта і затоці Кука.

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Питання про здачу в оренду цих ділянок має розглядатися тільки у 2022 році.

Це рішення привітали екологи, які відзначали що буріння нових свердловин в Арктиці загрожує морським ссавцям і сприятиме прискоренню процесів глобального потепління.

Як відзначали захисники навколишнього середовища, імовірність великої аварії при бурінні в Арктиці дуже висока, а ліквідувати розлив нафти серед льодів майже неможливо.

Раніше обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що скасує обмеження, введені адміністрацією Обами для нафтогазових компаній.

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