Ціни на нафту пішли вгору, очікуючи угоди ОПЕК про замороження видобутку

Світові ціни на нафту демонструють у понеділок яскраво виражену позитивну динаміку на тлі очікування інвесторів досягнення країнами ОПЕК угоди про замороження рівнів її видобутку, свідчать дані торгів.

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Станом на ранок вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,45% - до 47,54 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,49% - до 47,05 долара за барель, передає Прайм.

У кінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте щодо конкретних лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає.

Організація розраховує на приєднання до заходів щодо стабілізації ринку і ряду інших нафтовидобувних країн.

У суботу міністр нафти Ірану Быжан Зангане заявив, що існує велика ймовірність укладання угоди на зустрічі ОПЕК у Відні 30 листопада.