Заморозити обсяг видобутку нафти не є проблемою для нас – Путін

Виступаючи на прес-конференції в Лімі 20 листопада після саміту групи Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС), Путін заявив, що Москва не має жодних заперечень щодо дій членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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«Ми зробимо все, що наші партнери з ОПЕК очікують. Заморозити обсяг видобутку нафти не є проблемою для нас», – вказав російський лідер.

Представники ОПЕК і країн, які не входять до цієї організації, включно із Росією, зустрінуться 30 листопада у Відні, щоб остаточно домовитися про заморожування видобутку на досягнутих рівнях. У вересні члени ОПЕК на неофіційній нараді в Алжирі погодилися скоротити виробництво, сподіваючись підвищити ціни на сировину, які з середини 2014 року знизилися приблизно на 60%.