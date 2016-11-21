Індонезія скасувала державну монополію на нафтопереробку

Уряд Індонезії скасував монополію державної нафтогазової компанії Pertamina на будівництво нафтопереробних підприємств у "країні трьох тисяч островів", відкривши цю галузь для приватного капіталу, повідомляє Прайм з посиланням на видання Jakarta Globe.

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"Згідно з директивою міністерства енергетики і гірничодобувної промисловості, підписаною 10 листопада міністром Ігнасіусом Джонаном, приватним компаніям тепер дозволяється будувати в країні нафтопереробні підприємства і звертатися до уряду з проханнями про податкові пільги", - зазначає видання.

"Нам необхідно оптимізувати участь приватного сектора в будівництві в країні нафтопереробних підприємств", - цитує Jakarta Globe заяву голови управління міністерства зв'язків з громадськістю Суджатміко.

За його словами, приватним компаніям, які візьмуться за переробку нафти, також дозволено імпортувати її з-за кордону. Їм також планується дозволити продавати свою продукцію безпосередньо покупцям, не користуючись посередницькими послугами Pertamina, додав він.

У даний час компанії Pertamina належать лише шість нафтопереробних підприємств, причому найновіше з них відкрилося близько двох десятиліть тому. Вони щодня випускають лише близько 1 мільйона барелів продукції - менше двох третин індонезійського обсягу її споживання, прирікаючи "країну трьох тисяч островів" на необхідність імпортувати дефіцит.