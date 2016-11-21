Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту

Аналітики банку Goldman Sachs підвищили короткостроковий прогноз по ціні на нафту марки Brent на четвертий квартал 2016 року до 50 доларів за барель у зв'язку з очікуваннями, що країни ОПЕК домовляться про скорочення видобутку на зустрічі 30 листопада, повідомляє Прайм.

"Прогноз по Brent на четвертий квартал підвищено з 43 доларів за барель до 50 доларів, на перший та другий квартали 2017 року - до 56,5 долара за барель з 47 доларів і 52 доларів відповідно", - йдеться в повідомленні.

Експерти Goldman очікують, що ціна на нафту марки WTI в четвертому кварталі становитиме 48,5 долара за барель проти прогнозу в 43 долари за барель раніше, на перше півріччя 2017 року прогноз підвищено з 47,5 долара за барель до 55 доларів за барель.

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"На думку аналітиків, Росія може приєднатися до угоди, заморозивши видобуток на поточному рівні. При цьому угода призведе до скорочення комерційних запасів нафти в світі, а також короткострокового дефіциту сировини", - підкреслює видання.

Зазначається, що в довгостроковій перспективі фундаментальні фактори, що впливають на ринок, залишаються незмінними. Виробники сланцевої нафти будуть знижувати собівартість видобутку, країни ОПЕК продовжать боротися за частку ринку, вважають експерти Goldman.

З початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі - зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent. На початку 2016 року вони опускалися нижче 30 доларів а потім знову дещо піднялися - до 40-50 доларів. Фундаментальне спадіння пояснюється високим рівнем видобутку у світі з одночасним уповільненням попиту. Крім того, таке глибоке падіння порівняно з рівнями 2014 року експерти пов'язують з фінансовими факторами, включно зі зміцненням долара.