Україна з початку опалювального сезону використала 700 мільйонів кубів газу

Запаси природного газу в підземних сховищах з початку опалювального сезону (з 16 жовтня до 18 листопада 2016 року) скоротилися на 0,7 млрд куб. м (4,7%) - до 14 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба державної компанії, діючого оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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«Україна з початку опалювального сезону вже відібрала 0,7 млрд куб. м природного газу зі своїх сховищ... За інформацією центрального диспетчерського департаменту оператора ГТС, за станом на сьогоднішній ранок (21 листопада – УНІАН) в газосховищах зберігається 13,993 млрд куб. м «блакитного» палива», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на сьогодні здійснюється відбір газу з 7 сховищ в оптимальному технологічному режимі - 28,4 млн куб. м на добу.

За інформацією прес-служби, Україна почала опалювальний сезон 2016-2017 років із запасами газу в розмірі 14,7 млрд куб. м, тоді як сезон 2015-2016 років було розпочато з 17,1 млрд куб. м «блакитного» палива.

Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом та електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають становити не менш як 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу в 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

16 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір. Упродовж тижня з 11 до 18 листопада запаси скоротилися на 1,5%, або на 220 млн кубометрів, - до 14,052 з 14,272 млрд куб. м.