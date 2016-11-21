"Енергоатом" у 2017 році завантажить паливо Westinghouse на енергоблоки Запорізької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує у 2017 році завантажити ядерне паливо виробництва американсько-японської компанії Westinghouse на енергоблоки № 1, 3 і 4 Запорізької АЕС.

Про це повідомляє прес-служба Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, з посиланням на слова глави Держінспекції ядерного регулювання Сергія Божка.

"До кінця 2016 року збірки (тепловиділяючі збірки, які містять ядерне паливо виробництва компанії Westinghouse) завантажать ще на енергоблок №2 Южно-Української АЕС, а наступного року - на енергоблоки № 1, 3 і 4 Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що завантаження палива Wesinghouse на Запорізьку АЕС відбуватиметься разом з модернізацією систем внутрішньореакторного контролю.

За словами Божко, в 2018 року енергоблок №3 Южно-Української АЕС буде повністю завантажено паливом Wesinghouse. Він також повідомив, що використання цього палива знижує залежність України від одного постачальника.

"На даний момент збірки Westinghouse завантажені на чверть і на половину активної зони двох енергоблоків відповідно: енергоблок №5 Запорізької АЕС та енергоблок №3 Южно-Української АЕС", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує 2016 року придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, оскільки в 2015 році майже все паливо постачалося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

У лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse. За підсумками першого півріччя 2016 року "Енергоатом" імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% - з Росії.

Також раніше повідомлялося про те, що в 2018 році "Енергоатом" планує повністю заповнити активну зону одного з реакторів виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши російське паливо від компанії "ТВЕЛ".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.