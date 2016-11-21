Транзит газу через Україну в 2016 збільшиться майже на 20% - "Укртрансгаз"

Державна компанія - оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" очікує зростання транзиту природного газу через територію України за підсумками 2016 року на 19% порівняно з 2015 роком - до 80 мільярдів кубометрів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив прес-секретар компанії Максим Білявський.

Читайте також"Газпром" знову порушує контрактні зобов'язання з транзиту газу – "Укртрансгаз"

"Ми очікуємо 2016 року зростання річного обсягу транзиту в Європу до 80 мільярдів кубометрів газу - це більше на 19% показників минулого року", - написав прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів.

У січні-жовтні 2016 року транзит газу через українську газотранспортну систему зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 65,3 мільярда кубометрів.