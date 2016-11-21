Позов на 172 мільярди: суд переніс розгляд справи АМКУ проти "Газпрому"

Судове засідання за позовом Антимонопольного комітету України до російському газовому монополісту «Газпрому» щодо виплати штрафу в 86 млрд грн за порушення антимонопольного законодавства, а також пені за нього, перенесено на 5 грудня.

Читайте такожУ "Нафтогазі" розповіли, що чекає на "Газпром" у разі програшу в Стокгольмському арбітражі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Антимонопольного комітету, засідання повинно було відбутися сьогодні, 21 листопада, але перенесено на 5 грудня.

«Ми знаємо, що засідання перенесено на 5 грудня», - повідомили в прес-службі. Водночас, там відмовилися коментувати причини перенесення і якісь інші деталі розгляду позову. "Вибачте, у нас багато роботи", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України просить Господарський суд Києва стягнути з російського монополіста "Газпрому" 172 млрд грн, включаючи штраф у розмірі 86 млрд грн і пеню на таку ж суму за його несвоєчасну сплату.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Антимонопольний комітет України виставив російському газовому монополісту «Газпрому» штраф на близько 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на вітчизняному ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня цього року «Газпром» вирішив оскаржити це рішення, зареєструвавши позов у Господарському суді Києва. Проте суд відхилив позов російського монополіста.

Оскільки штраф не було сплачено, АМКУ подав у Господарський суд міста Києва позов із заявою про примусове стягнення з російського газового монополіста «Газпрому» штраф у розмірі 86 млрд грн, пені, а також про визнання зобов'язання припинити порушення.

Спочатку Господарський суд Києва прийняв позов Антимонопольного комітету України до російського газового монополіста «Газпрому» про примусове стягнення штрафу у 86 млрд грн і призначив засідання на 31 жовтня. Відтак засідання було перенесено на більш пізній термін.