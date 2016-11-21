Вартість нафти Brent перевищила $48

Ціна нафти еталонної марки Brent в ході сегодняшнихэлектронных торгів на Лондонській біржі вперше з 2 листопада поточного року піднялася вище 48 доларів за барель, повідомляє Росбалт.

"Так, станом на 15:35 ф'ючерси на нафту Brent з постачанням в січні збільшилися на 2,62% до 48,09 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом січневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 2,52% до 47,53 долара за барель.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодив обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає.

Минулої суботи міністр нафти Ірану Біджан Зангане заявив, що існує велика ймовірність укладання угоди на зустрічі ОПЕК у Відні 30 листопада.