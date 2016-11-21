Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на ТЕС збільшилися майже на 8%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 13 по 20 листопада поточного року збільшилися на 7,7% – до 932 тисяч тонн.

Про це йдеться в повідомленні оператора Об'єднаної енергетичної системи України держкомпанії "Укренерго".

Також повідомляється, що запаси вугілля газової марки скоротилися на 1,2% – до 939 тисяч тонн з 951 тисячі тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень виросли на 3% – до 1,871 мільйона тонн.

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Згідно з повідомленням, запаси резервного виду палива, мазуту, зросли на 2% – до 35,8 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

На захопленої бойовиками території антрацит видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

У жовтні "ДТЕК Енерго" поставила з тимчасово окупованих територій близько 618 тисяч тонн антрациту. У листопаді компанія планує порівняно з жовтнем 2016 року збільшити поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу на 20% до 742 тисяч тонн.