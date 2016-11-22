На АЕС в Японії після землетрусу вимикалося охолодження палива

Про це повідомляється на сайті компанії-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO), яка забезпечує роботу станції, передає РБК.

За даними компанії, в басейні знаходиться 2544 паливних стрижня, проте через наявність в резервуарі води їх температура підтримується на допустимому для роботи станції рівні, що забезпечує додаткову безпеку.

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Пізніше японський оператор зазначив, що система охолодження на третьому реакторі АЕС відновила свою роботу. Негативних наслідків відключення на станції не зареєстрували.

Раніше УНІАН повідомляв, що біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,3, який призвів до утворення цунамі. Геологічна служба США оцінила магнітуду поштовхів в 6,9. Поштовхи сталися о 5:59 22 листопада за місцевим часом (22:59 21 листопада по Києву).

У префектурі Фукусіма зафіксували цунамі заввишки 60 см, потім ще кілька висотою від 30 до 90 див.