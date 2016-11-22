"Нафтогаз" назвав ціну "європейського" газу для України у третьому кварталі

Національний енергохолдинг «Нафтогаз України» у третьому кварталі поточного року закуповував газ у європейських постачальників у середньому по 187 дол. за тисячу кубометрів. Про це йдеться у повідомленні компанії, переданому УНІАН.

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Причому, у вересні, як наголошується, ціна палива знизилася до 178 дол. за тисячу кубометрів. Загальний обсяг закупленого палива становив 2,64 млрд кубометрів.

«Майже рік серед постачальників «Нафтогазу» відсутнє ПАТ «Газпром». Це спричинено відмовою російського монополіста від підписання додаткової угоди, яка, зокрема, передбачає, що сплачені кошти використовуються тільки для оплати нових поставок газу виключно через контрольовані Україною пункти входу. Також додаткова угода скасовує дію принципу take-or-pay («бери-або-плати») у період її дії та встановлює гнучкий графік заявок та оплати газу», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Середньозважена ціна палива у першому кварталі поточного року, за даними «Нафтогазу», становила 191 дол. за тисячу кубометрів. У другому кварталі «Нафтогаз» паливо не купував.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину жовтня запаси природного газу в українських підземних сховищах газу становили 14,7 млрд кубометрів. За оцінками НАК «Нафтогаз України», цей запас є достатнім для проходження опалювального сезону. За прогнозами Гідрометцентру України, тривалість опалювального сезону 2016-2017 років становитиме 160-180 днів.