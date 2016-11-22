Запорізька АЕС підключила до мережі блок №6 після ремонту

Запорізька атомна електростанція підключила до енергомережі країни блок №6 після проведення планового середнього ремонту, йдеться в повідомленні держкомпанії "Енергоатом".

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"21 листопада 2016 року о 18:01 енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового середнього ремонту", - повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, в даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 6 енергоблоків. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків немає.

Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мкР/годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня енергоблок №6 Запорізької АЕС був відключений від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.