Нафта продовжує дорожчати в очікуванні угоди про обмеження видобутку

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $49,59 за барель, на 1,41 відсотка вище за попереднє закриття, раніше досягнувши $49,63, максимуму з 31 жовтня.

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Ф'ючерси на американську марку WTI зросли на 1,47% до $48,95 за барель.

ОПЕК намагається до 30 листопада переконати 14 учасників картелю і Росію домовитися про скоординоване обмеження видобутку, щоб підтримати ринок, збалансувавши попит і пропозицію, пише Рейтер.

"Інвестори оптимістичніше оцінюють шанси на угоду ОПЕК щодо обмеження видобутку, і ціни на нафту повинні продовжити зростати протягом сьогоднішніх торгів", - повідомив банк ANZ.

Goldman Sachs повідомив в клієнтській записці, що шанси на угоду ОПЕК зросли, оскільки нефтовидобувальникам потрібно реагувати на руйнування фундаментальних факторів попиту і пропозиції, які, за словами банку, "різко ослабли з тих пір, як ОПЕК оголосила про попередню угоду про обмеження видобутку".

Якщо ОПЕК та інші експортери не зуміють домовитися, Goldman очікує надлишку пропозиції нафти в розмірі 0,7 мільйона барелів на добу в першому кварталі 2017 року