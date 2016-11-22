Нафта продовжує дорожчати в очікуванні угоди про обмеження видобутку
Ціни на нафту зросли до максимуму з кінця жовтня у вівторок, оскільки ринок заклав у прогнози очікуване обмеження видобутку на зустрічі ОПЕК, однак аналітики попередили, що провал цієї ініціативи призведе до збільшення надлишку пропозиції до початку 2017 року.
Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $49,59 за барель, на 1,41 відсотка вище за попереднє закриття, раніше досягнувши $49,63, максимуму з 31 жовтня.
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Ф'ючерси на американську марку WTI зросли на 1,47% до $48,95 за барель.
ОПЕК намагається до 30 листопада переконати 14 учасників картелю і Росію домовитися про скоординоване обмеження видобутку, щоб підтримати ринок, збалансувавши попит і пропозицію, пише Рейтер.
"Інвестори оптимістичніше оцінюють шанси на угоду ОПЕК щодо обмеження видобутку, і ціни на нафту повинні продовжити зростати протягом сьогоднішніх торгів", - повідомив банк ANZ.
Goldman Sachs повідомив в клієнтській записці, що шанси на угоду ОПЕК зросли, оскільки нефтовидобувальникам потрібно реагувати на руйнування фундаментальних факторів попиту і пропозиції, які, за словами банку, "різко ослабли з тих пір, як ОПЕК оголосила про попередню угоду про обмеження видобутку".
Якщо ОПЕК та інші експортери не зуміють домовитися, Goldman очікує надлишку пропозиції нафти в розмірі 0,7 мільйона барелів на добу в першому кварталі 2017 року