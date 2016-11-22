У МЗС Польщі вважають, що Росія може відмовитися від будівництва "Північного потоку-2"

Росія може відмовитися від будівництва Nord Stream II у зв'язку з рішенням Брюсселя щодо німецького газопроводу OPAL, який є сухопутним продовженням Nord Stream I.

Читайте такожВР звернулася до ЄС щодо ризиків будівництва газопроводів в обхід України

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає «Радіо Польща».

До останнього часу «Газпром» використовував OPAL лише упівсили, постійно домагаючись можливості працювати на повну потужність. В кінці жовтня Єврокомісія дала добро на використання 80% пропускної можливості німецького газопроводу.

Це рішення призведе до збільшення поставок російського газу до Європи, незважаючи на неодноразові заяви ЄС про намір зменшити залежність від поставок блакитного палива з Росії. Ващиковський пояснив журналістам, що у зв'язку з цим Росія може відмовитися від будівництва Nord Stream II.

Читайте такожПорошенко закликав Євросоюз подумати про наслідки допуску "Газпрому" до газопроводу OPAL

«Будівництво другого газопроводу Nord Stream може виявитися непотрібним. Пропускна можливість Nord Stream I буде підвищена, газопровом ОPAL газ буде поставлятися в південні країни Європи. У зв'язку з цим росіяни можуть відмовитися від будівництва другого потоку, використовуючи вже існуючі можливості газопроводів Nord Stream I і OPAL», - заявив Ващиковський.

В даний час газопровід ОPAL проходить від північної Німеччини до кордону з Чехією, з'єднуючи Nord Stream з газотранспортною системою сусідніх із Польщею країн. Це не влаштовує польську нафтогазову компанію PGNiG. Її президент Петро Возняк заявив, що поки не знає подробиць рішення Брюсселя, але в разі необхідності готовий його оскаржувати в рамках європейського та німецького законодавства.