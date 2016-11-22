"Енергоатом" хоче залучити європейського постачальника реакторної установки для добудови Хмельницької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" розглядає можливість залучення європейського постачальника реакторної установки типу ВВЕР-1000 для завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС, повідомляє прес-служба компанії.

"В якості альтернативного постачальника реакторної технології та обладнання ВВЕР розглядається європейський постачальник", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що у зв'язку з виключенням можливості поставки обладнання реакторної установки російського виробництва виникла необхідність заміни постачальника обладнання.

"У сформованій ситуації був розглянутий варіант завершення будівництва з реакторною установкою ВВЕР-1000 альтернативного виробництва, який зміг би забезпечити завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС у стислі терміни і при мінімізації витрат", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, використання реакторної установки від європейського постачальника не змінює висновки та свідчення, спочатку закладені в техніко-економічному обґрунтуванні даного проекту.

Також в компанії зазначили, що при будівництві енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС будуть дотримані вимоги з безпеки, передбачені національним законодавством і нормами МАГАТЕ, а також буде максимально використовуватися обладнання українського виробництва.

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Як повідомляв УНІАН, переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія "Атомстройекспорт". У конкурсі, окрім "Атомбудекспорту", також брали участь американська Westinghouse та південнокорейська KEPCO.

Наприкінці 2014 року голова "Енергоатому" Юрій Недашковський заявив, що Україна може денонсувати угоду з Росією з-за відсутності з боку останньої якихось зрушень у реалізації цього проекту. Тоді очікувалося, що замінити "Росатом" (материнська компанія "Атомбудекспорту") зможе чеська Skoda (власником чеської Skoda JS a.s. є юридична особа, зареєстрована в Росії).

У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду про добудову Хмельницької АЕС з Російською Федерацією.

У січні поточного року Міненерго звернулося до держкомпаніям "Енергоатом" і "Укренерго" з проханням вивчити доцільність будівництва двох нових блоків на Хмельницькій АЕС.

Довідка УНІАН. Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України (Запорізької, Рівненської, Південно-Української та Хмельницької). На 4-х українських АЕС експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 тис. МВт. На стадії добудови, у НАЕК "Енергоатом" перебувають два енергоблоки ХАЕС сумарною потужністю 2000 МВт.