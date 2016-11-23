В НАБУ повідомили про різке зростання прибутку "Укргазвидобування" після ліквідації "газових схем" Онищенка

Це вп’ятеро більше ніж майже за три роки спільної діяльності держкомпанії зі структурами, підконтрольними народному депутату Олександру Онищенку, повідомили в прес-службі НАБУ.

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У відомстві зазначили, що кошти на рахунки державного підприємства почали активно надходити після ухвалення судом рішень про розірвання зазначених угод між державною компанією і підприємствами, підконтрольними Онищенку: ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Природні ресурси +".

Майже трирічна співпраця цих структур із "Укргазвидобуванням" забезпечила останній всього 25,158 млн. грн. прибутку.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі більш як 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, однак він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18 жовтня у НАБУ заявили, що Інтерпол повинен протягом 30 днів повідомити рішення про можливість оголошення Онищенка в міжнародний розшук.

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Директор НАБУ Артем Ситник спрогнозував, що справу Онищенка буде направлено до суду до кінця року.

Ситник зазначив, що у розслідуванні «газової справи» НАБУ підійшло до фінального рішення.

За його словами, незалежно від місцезнаходження головного фігуранта справи – Онищенка - НАБУ направить цю справу до суду. При цьому Ситник не виключив, що Онищенко може бути засуджений заочно.