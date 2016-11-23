В НАБУ повідомили про різке зростання прибутку "Укргазвидобування" після ліквідації "газових схем" Онищенка
Прибуток ПАТ "Укргазвидобування" менш ніж за півроку з моменту припинення "газової схеми" сягнув 162,332 млн. грн.
Це вп’ятеро більше ніж майже за три роки спільної діяльності держкомпанії зі структурами, підконтрольними народному депутату Олександру Онищенку, повідомили в прес-службі НАБУ.
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У відомстві зазначили, що кошти на рахунки державного підприємства почали активно надходити після ухвалення судом рішень про розірвання зазначених угод між державною компанією і підприємствами, підконтрольними Онищенку: ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма "ХАС" та ТОВ "Природні ресурси +".
Майже трирічна співпраця цих структур із "Укргазвидобуванням" забезпечила останній всього 25,158 млн. грн. прибутку.
Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало збитків державі у розмірі більш як 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.
5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України.
НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, однак він жодного разу не з'явився.
9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
18 жовтня у НАБУ заявили, що Інтерпол повинен протягом 30 днів повідомити рішення про можливість оголошення Онищенка в міжнародний розшук.
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Директор НАБУ Артем Ситник спрогнозував, що справу Онищенка буде направлено до суду до кінця року.
Ситник зазначив, що у розслідуванні «газової справи» НАБУ підійшло до фінального рішення.
За його словами, незалежно від місцезнаходження головного фігуранта справи – Онищенка - НАБУ направить цю справу до суду. При цьому Ситник не виключив, що Онищенко може бути засуджений заочно.