Нафта дешевшає в очікуванні новин із заморожування видобутку

Світові ціни на нафту незначно знижуються середу в очікуванні подальших новин від ОПЕК щодо заморожування видобутку "чорного золота", повідомляє Прайм.

Станом на 07:44 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,18% - до 49,03 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,17% - до 47,95 долара за барель.

У вівторок у Відні завершилася дводенна зустріч експертної групи ОПЕК, яка зібралася для обговорення деталей домовленостей про обмеження видобутку "чорного золота". Експерти картелю за підсумками зустрічі підготували заключний пакет пропозицій для обговорення і затвердження його на майбутню 30 листопада черговій зустрічі міністрів держав-членів організації. Джерела повідомляли, що на зустрічі у Відні наступного тижня ОПЕК обговорить можливість скорочення видобутку нафти на 4-4,5% для всіх країн картелю, за винятком Лівії і Нігерії.

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"Шанси ОПЕК на укладення угоди продовжують зростати, але ризики залишаються відчутними. Прогноз за цінами на нафту... залежить від підсумків - ред.) майбутньої зустрічі", - наводить газета The Wall Street Journal слова аналітика Citigroup.

Наприкінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на офіційній зустрічі ОПЕК 30 листопада у Відні. Організація розраховує на приєднання до заходів щодо стабілізації ринку та низки інших нафтовидобувних країн, передусім Росії.

Стримують здешевлення нафти дані Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів "чорного золота" в США. Згідно з даними API, запаси нафти в США впали на 1,3 мільйона барелів за тиждень, що завершився 18 листопада. Запаси бензину при цьому зросли на 2,7 мільйона барелів, а дистилятів - знизилися на 400 тисяч барелів.