Порошенко підписав закон про Нацкомісію з енергетики та комунальних послуг

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, який визначає статус і повноваження цієї комісії.

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«Повернуто з підписом від президента», - повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорення на різних рівнях влади, ухвалила в першому читанні законопроект про НКРЕКП.

14 липня Рада не змогла ухвалити законопроект №2966 про НКРЕКП і відправила документ на повторне друге читання. На думку представників експертної організації «Реанімаційний пакет реформ», той проект мав ряд позитивних напрацювань, таких як заборона на незаконний вплив на роботу комісії, наявність чіткої процедури обнародування проектів рішень та протоколів засідань, вимоги щодо проведення відкритого обговорення проектів рішень регулятора, а також процедура розгляду скарг та врегулювання спорів.

22 вересня парламент ухвалив у другому читанні й у цілому закон про НКРЕКП.

Відповідно до закону, члени НКРЕКП будуть відбиратися конкурсною комісією, тоді як зараз усіх членів Нацкомісії призначає президент України. Конкурсна комісія буде формуватися таким чином: дві людини від президента України, дві - від Верховної Ради і одна - від Кабміну. Також Нацкомісія має одержати фінансову незалежність від державного бюджету шляхом організації своєї діяльності за рахунок внесків учасників енергетичного ринку України.