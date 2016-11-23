Кабмін створив групу з питань ринку нафти

Кабінет міністрів України створив робочу групу з питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів, а також розвитку нафтопереробної промисловості.

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Відповідну постанову від 16 листопада опубліковано на сайті Кабміну.

Серед основних завдань робочої групи - визначення шляхів, механізмів та способів розв‘язання проблемних питань функціонування даного ринку, сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розробки та здійснення заходів, спрямованих на розв‘язання проблемних питань функціонування ринку, розвитку нафтопереробної промисловості тощо.

Ухваленим документом також затверджено склад робочої групи. Її головою став міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 10 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 8,8% - до 1,86 млн тонн.

У 2015 році видобуток нафти в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 11,8% – до 1,801 млн тонн.